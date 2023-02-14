Після розгрому в Україні «Вагнер» «згортатиметься і йтиме до Африки», — правозахисниця

ПВК «Вагнера» перестав набирати в'язнів, згортатиметься і з-під Бахмута Донецької області йтиме до Африки. У неї колосальні втрати — із 50 тисяч завербованих втрати різного роду становлять 40 тисяч осіб. Про це заявила директор фонду «Русь сидящая» Ольга Романова, пише РБК-Україна.

«Ми спостерігаємо щодня з першого лютого „пригоженців“ та ПВК „Вагнера“ немає на російських зонах. Ще продовжують їхати етапи з Іркутської області, які були наприкінці січня відправлені до Ростова, це теж ПВК „Вагнера“, але я не впевнена, що вони приїдуть саме до ПВК, а там не буде Міністерства оборони», — розповіла вона.

За словами Романової, ПВК «Вагнера» за цей час вдалося завербувати 50 тисяч ув'язнених, з яких бойові та небойові втрати становлять майже 40 тисяч. Зокрема, в одній з колоній Кемеровської області зі 105 завербованих 9 листопада залишилося живими лише 16 осіб.

«Це у листопаді їх забрали, до січня залишилося 10%, ну трохи більше 15% їх залишилося. Тих, кого забрали у червні, у липні, у серпні, їх зовсім немає», — додала вона.

За даними Романової, ПВК «Вагнера» перестала набирати в'язнів.

«„Вагнер“ перестав набирати „зеків“. Думаю, зараз під Бахмутом він добиває решту в'язнів і згортатиметься і йтиме в Африку», — констатувала вона.

Раніше Мінфін США оголосив групу «Вагнер» транснаціональною кримінальною організацією. Як повідомив журналіст Сергій Ауслендер, статус транснаціонального злочинного угруповання надає американцям законне конституційне право (пряма і явна загроза) для силових рішень. Тому проти баз «Вагнера» в Африці військові США тепер на законних підставах можуть застосувати зброю.

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