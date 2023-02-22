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Спорт

Українська спортсменка померла у лікарні після ДТП у Франції

11:42 22 лютого 2023
Валерія Сарапіна

У дорожньо-транспортній пригоді у французькому Греноблі загинула талановита українська спортсменка, призерка чемпіонату країни з академічного веслування 15-річна Валерія Сарапіна. Трагічну новину на своїй сторінці у Facebook повідомила тренерка спортсменки, дворазова чемпіонка Європи Наталія Губа.

«19.02.2023 року наше янголятко полетіло на небо. Лерочка Сарапіна потрапила у ДТП в місті Гренобль (Франція). Наші безмежні співчуття батькам. Мама тримала донечку за руку до останнього. Попереду ще складне повернення додому», — написала Наталія Губа.

Вихованка ДЮСШ № 1 з Кам'янського Дніпропетровської області та кандидат до збірної країни після повномасштабного вторгнення рф поїхала до Франції, щоб мати можливість тренуватися, оскільки в Україні заборонено вихід на відкриту воду. Валерія, яка була чемпіонкою та призером чемпіонатів області та України з академічного веслування, потрапила в аварію на велосипеді дорогою на тренування та 19 лютого померла в лікарні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 21-річна рекордсменка України Катерина Долган загинула у ДТП.

Фото Facebook

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