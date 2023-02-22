Окупанти обстріляли один із районів Харкова, є поранені

У середу, 22 лютого, під обстрілами ворога знов опинився Харків — у місті чутні вибухи.

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, за попередніми даними, зафіксовані «прильоти» у Київському районі Харкова.

«Під прицілом окупантів — об’єкти інфраструктури. За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранення отримали двоє людей. Вони у легкому стані, отримують допомогу спеціалістів», — зазначив він.

А мер Харкова Ігор Терехов додав, що було зафіксовано чотири вибухи.

«Харьков Lifе» з посиланням на начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника повідомляє, що росіяни завдали удари ракетами С-300. Їх запускали з території Білгородської області рф.

Нагадаємо, що напередодні ворог обстріляв Херсон — снаряди впали, зокрема, біля зупинки громадського транспорту. В місті загинули 5 людей, 20 отримали поранення.

Фото — скріншот



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