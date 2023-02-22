39.24 / 39.88 41.41 / 42.30
Київ: -2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Окупанти обстріляли один із районів Харкова, є поранені

11:11 22 лютого 2023
Ракетний удар

У середу, 22 лютого, під обстрілами ворога знов опинився Харків — у місті чутні вибухи.

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, за попередніми даними, зафіксовані «прильоти» у Київському районі Харкова.

«Під прицілом окупантів — об’єкти інфраструктури. За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранення отримали двоє людей. Вони у легкому стані, отримують допомогу спеціалістів», — зазначив він.

А мер Харкова Ігор Терехов додав, що було зафіксовано чотири вибухи.

«Харьков Lifе» з посиланням на начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника повідомляє, що росіяни завдали удари ракетами С-300. Їх запускали з території Білгородської області рф.

Нагадаємо, що напередодні ворог обстріляв Херсон — снаряди впали, зокрема, біля зупинки громадського транспорту. В місті загинули 5 людей, 20 отримали поранення.

Фото — скріншот

784

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

У Терезів намічається важлива зустріч, у Водоліїв настають зміни в житті, а Тельцям головне — «зловити хвилю»: гороскоп на 22 лютого 2023 року

Магнітна буря

На Землі очікується найсильніша за останній рік магнітна буря

дівчина

Березень принесе щастя та удачу: астрологиня назвала 4 знаки зодіаку, які будуть «купатися у грошах» у перший місяць весни

Призов до ЗСУ

Повістку вручили на зупинці: трагічна історія з Тернополя отримала продовження

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту