За добу — майже 60 обстрілів міст та сел України, найбільше постраждав Херсон: п'ятеро загиблих та 20 поранених (відео 18+)

Минулої доби противник здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. У населенних пунктах, зокрема, у Запорізькій області, знищені та пошкоджені житлові будинки, є загиблі та поранені цивільні.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, на Херсонському напрямку від вогню з РСЗВ постраждало місто Херсон. Є жертви серед цивільного населення. Також під удар ворожої артилерії потрапили райони 18 населених пунктів. Серед них — Михайлівка, Дудчани, Милове, Томарине, Шляхове, Берислав, Миколаївка, Козацьке, Веселе, Антонівка та Велетенське.

За даними Херсонської ОДА, уламки ворожих снарядів вбили 5 мирних людей, які знаходилися на зупинці громадського транспорту у Суворовському районі міста. Багато містян дістали поранення, у тому числі на території автопарку та у власних квартирах. Пошкоджені будівлі медичного закладу та «Херсонобленерго».

«Наразі відомо, що загинули 5 людей, 16 поранені. Серед них 16-річна дівчина, у якої діагностували мінно-вибухову травму та множинні уламкові поранення обличчя і кінцівок. Її госпіталізували у стані середньої важкості», — йдеться у повідомленні.

Пізніше перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський зазначав, що кількість поранених збільшилася до двадцяти.

Тим часом на тимчасово захопленій частині Херсонської області противник продовжує насильницьку паспортизацію населення. Російські окупаційні війська разом з поліцією посилили перевірки на блокпостах і погрожують виселенням з початку березня всім громадянам, які не отримають російський паспорт.

У Генштабі зазначили, що станом на ранок середи, 22 лютого, ворог і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

«За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Куземівка і Діброва Луганської області та Федорівка, Ягідне, Берхівка, Бахмут і Курдюмівка на Донеччині. Авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 2 удари по зенітно-ракетним комплексам. Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили противника», — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, втрати ворога перевищили 145 тисяч вбитими.

Фото Генштабу

Нагадаємо, що в Інституті вивчення війни припусили, що у росіян не достатньо резервів, аби досягти відчутних результатів на Луганщині. У звіті аналітиків, зокрема, згадується про недостатність бронетехніки у окупантів, які намагаються наступати від лінії Сватово-Кременна. В ISW не відкидають, що у разі введення останніх резервів наступ може активізуватися, але видихнеться задовго до того, як росіянам вдасться досягти помітних результатів, не говорячи вже про стратегічні цілі.

А військовий експерт Тарас Жовтенко прогнозує, що окупанти комбінувати активність на фронті із масованими ракетними ударами по цивільній інфраструктурі.

Фото — скріншот

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