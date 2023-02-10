Вночі ворог завдав нового масованого удару по Україні: атаковані Харків, Запоріжжя та Дніпро (відео)

У ніч проти п'ятниці, 10 лютого, рашисти завдали чергового масованого удару по Українї — ворог використовував ракети та дрони-камікадзе.

У Харкові, який постійно піддається ударам, було зафіксовано близько 10 «прильотів». За даними очільника обласної ОВА Олега Синєгубова, атакована критична інфраструктура міста.

«У деяких районах перебої з електроенергією. На місцях вибухів вже працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється», — додав він.

Найбільшу з початку широкомасштабного вторгнення атаку зазнало Запоріжжя — за годину у місті зафіксовано 17 вибухів, була атакована енергетична інфраструктура.

«Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. Це все, на що здатна ця армія мразот — обстрілювати спляче місто і бити по нашій інфраструктурі. Але нас не зламати. Тримаймося», — повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

За даними оперативного командування «Схід», гучною була ніч і у Дніпрі, але всі ворожі «Шахеди» були збиті. Наразі не відомо, скільки дронів-камікадзе випустив ворог по Дніпропетровщині.

Ворог також застосував дрони-камікадзе на Хмельниччині. За словами керівника ОВА Сергія Гамалія, близько 04:00 ранку відбулось влучання в об'єкт критичної інфраструктури Шепетівського району. Пожежа ліквідована, постраждалих немає.

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ уточнили кількість збитих ракет та дронів.

Раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомляв, що в Україну завезли «Ловців шахедів», які захищатимуть енергетичні об"єкти від російських дронів.

Нагадаємо, що днями ворог випускав ракети С-300 по Харкову. Вибухи були зафіксовані, у тому числі, й у Центральному парку міста.

Фото зі сторінки Сергія Гамалія

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