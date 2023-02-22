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Депозити українців не оподатковуватимуть: названо умову

14:43 22 лютого 2023
Депозити

В Україні, де планують змінити оподаткування для ФОПів, у Верховній раді зареєстровано законопроєкт № 9037 щодо особливостей оподаткування банківських вкладів (депозитів) фізичних осіб.

Як випливає з пояснювальної записки, його метою є встановлення неоподатковуваної межі загальної суми банківських вкладів (депозитів) фізичних осіб для збільшення економічної привабливості банківських вкладів.

Так, законопроєктом пропонується звільнити від оподаткування загальну суму процентів, нарахованих на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів фізичних осіб, якщо загальна сума таких вкладів розміщена на рахунках банків, які створені та діють на території України, та не перевищує шістсот тисяч гривень.

До розрахунку такої загальної суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів фізичних осіб включаються суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів членів сімей фізичних осіб першого та другого ступеня споріднення.

Також, передбачається можливість доступу банками, як податковими агентами, до банківської таємниці інших банків в частині відомостей про банківські вкладні (депозитні) або поточні рахунки, ощадні (депозитні) сертифікати фізичних осіб.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, чи повернуть депозит у разі банкрутства банку під час воєнного стану.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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