Податки піднімуть, штрафи підвищать: на ФОПів чекають неприємні сюрпризи у 2023 році

В Україні, де ФОПи тепер можуть платити ЄСВ у мобільному додатку, з липня змінять частину податків. Відповідний законопроєкт уже розробив та зареєстрував Кабмін. Нововведення стосуватимуться ФОПів, які більше не зможуть користуватися особливими умовами оподаткування.

Україна ще в грудні 2022-го взяла на себе зобов'язання перед МВФ скасувати пільгові умови оподаткування для ФОПів. Крім того, необхідно повернути податкові перевірки, йдеться у 15-му пункті підписаного Меморандуму. Логіка Фонду проста: треба зробити все, щоб збільшити надходження до бюджету та скоротити витрати. У зв'язку з цим особлива ставка 2% для ФОПів — причина значного зменшення надходжень до скарбниці, пише OBOZREVATEL.

Зокрема, навіть великому бізнесу на час воєнного стану дозволили переходити на єдиний податок 2% замість 18% податку на прибуток (ще недавно така норма була дійсна навіть для азартного бізнесу). Внаслідок цього в бюджеті недорахувалися мільярдів гривень. Точну суму оцінити складно, оскільки, крім зниження податків на роботу підприємств, вплинула повномасштабна війна.

У Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики одразу кілька людей розповіли: рішення скасувати пільги для ФОПів ухвалять, це допоможе в майбутньому отримати значну підтримку від МВФ. Крім того, Україна фактично вже погодилася на такий крок, підписавши відповідний меморандум.

Законопроєкт про перегляд податкових правил зареєстрував у Раді Кабінет міністрів. Раніше в уряді проголосували за документ та підтримали його. Згідно з документом, до 1 липня 2023-го:

• скасують податок 2% для ФОПів третьої групи (повернуть 5%);

• ФОПи першої та другої груп будуть зобов'язані сплачувати єдиний податок;

• повернуть документальні перевірки та штрафи за порушення податкового законодавства;

• штрафуватимуть за відсутність РРО.

«Це кроки у фіскальній політиці, які влада України зобов'язана виконати за Меморандумом про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року… Але якщо повертатися у довоєнний стан системи оподаткування, то чому влада „забула“ про свою відповідальність перед платниками, хоча б за своєчасне відшкодування ПДВ?» — прокоментувала рішення ексголова податкового комітету Ніна Южаніна.

Як писали «ФАКТИ», раніше стало відомо, що підприємцям-спрощенцям 3-ї групи можна буде не турбуватися за подання звітності, сплату податків та взаємодію з податковою — все це за них зробить банк, який виступає як податковий агент.

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