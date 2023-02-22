Перерахує ЗСУ мільйони гривень, щоб не «сидіти»: нардеп Трухін пішов на угоду зі слідством

На середу, 22 лютого, призначено судове засідання у справі щодо обвинувачення народного депутата України у спробі підкупу патрульних поліцейських.

«Зважаючи на повноту та беззаперечність доказів, зібраних САП та НАБУ в межах досудового розслідування, народний депутат ініціював укладення угоди про визнання винуватості. Зважаючи на це, на засіданні планується затвердити угоду про визнання винуватості між прокурором САП та обвинуваченим», — зазначили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Як повідомляє «Громадське», в угоді вказано, що нардеп Олександр Трухін має переказати 6 мільйонів гривень на рахунок проєкту United24 для «Армії дронів». Пропонується змінити запобіжний захід депутату з застави, який був обраний у вересні минулого року, на особисте зобов'язання, а суму застави теж передати на потреби української армії.

Нагадаємо, що ДТП за участі автівки з нардепом, сталося у серпні 2021 року, але широкого розголосу цей випадок отримав після оприлюднення у ЗМІ відео з нагрудної камери патрульного. Саме тоді відомою стала фраза «я тихенько в ліс піду». Тоді на Бориспільській трасі травм зазнали шестеро людей. Нардеп запевняв, що він не знаходився за кермом автівки. У лютому минулого року його було виключено з фракції «Слуга народу».

Правоохоронці довго вивчали відео, з`ясовуючи, що за «людину у червоному» фіксували камери на трасі від Полтави до Києва за кермом.

Фото з Вікіпедії

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