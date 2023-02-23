Забудьте про рамки та шаблони, вирішуйте питання творчо: гороскоп від Анжели Перл на 23 лютого

Ось і настав четвер — день, коли кожен знак Зодіаку зможе навчитися чогось нового. Крім того, для багатьох людей він може стати переломним у вирішенні важливих питань, вважає астрологиня Ажела Перл.

При цьому знавець руху зірок радить 23 лютого 2023 року забути про рамках та шаблони, підходячи до всіх справ та питань творчо.

«Не здавайтесь і не опускайте руки», — цитує Анжелу Перл інформаційний ресурс.

Овен

Хороший день для креативних ідей, які відвідають світлу голову цього зодіаку. Анжела Перл рекомендує скласти план дій та придивитися до свого матеріального становища, можливо, знадобляться серйозні проекти щодо збереження коштів. Овнам слід бути ближчими до тих людей, які їм симпатичні.

Телець

Не варто вигадувати проблем там, де їх немає. Якщо Тельці не самі псуватимуть життя, то день пройде дуже продуктивно. Анжела Перл застерігає їх від пасивного настрою, що може спричинити неприємності. Тільці будуть налаштовані на агресію і цим заразлять такими емоціями своє оточення.

Близнюки

Не найкращий час для активних дій та важкої фізичної праці. Емоції цього знака можуть зіграти їм на шкоду та призвести до неправильних рішень. Анжела Перл радить не робити серйозних кроків, щоби не оступитися. Близнюкам варто приготуватися та підготувати рідних до того, що їхній настрій буде мінливим.

Рак

Не варто турбуватися про справи, нехай усе йде своєю чергою, порожні тривоги лише послаблять їх, а це Ракам ні до чого. Є ризик неприємних ситуацій у колективі. Анжела Перл рекомендує думати про позитивні моменти, настроївшись на позитив, що допоможе їм легко пережити цей період без будь-яких проблем.

Лев

Зірки не обіцяють цьому знаку ніяких особливих змін у житті. Не час бути надто самовпевненими та покладатися на себе. Анжела Перл рекомендує розпочати виконання першочергових питань у роботі та вдома. Також можна зайнятися покупками, вдалішого часу для цього може не представитися.

Діва

Необережні кроки здатні нашкодити цьому знаку. Перш ніж вирішувати щось варто продумати результат. Дівам необхідно залучити себе до якогось процесу, що вбереже їх від негативу. З рідними стосунки виявляться натягнутими, але приступати до врегулювання цього процесу не варто, краще відкласти це до відповідного періоду. З оточуючими слід бути дуже обережними, щоб не збовтнути чогось зайвого.

Терези

Не найкращий день для грандіозних планів. Терезам доведеться почекати з виконанням серйозних проектів. Анжела Перл застерігає цей знак від надання обіцянок, це може призвести до проблем у майбутньому, про що вони сильно пошкодують. За потреби вони завжди можуть розраховувати на підтримку близьких людей, які простягнуть руку допомоги.

Скорпіон

Важливо в цей час не займатися серйозними питаннями. Велике навантаження даватиметься цьому знаку нелегко. Гарний день, щоб вирушити в дорогу або зібрати довкола себе старих і вірних друзів за одним столом. Скорпіонам варто добре продумати своє дозвілля і зарядитися морем позитиву.

Стрілець

Гарний час, щоб йти до своєї мрії напролом. Якщо на порядку денному стоять важливі зустрічі та заходи, то не варто про них забувати. Стрільцям варто відгукнутися на будь-які запрошення, можливо, це їхній шанс змінити своє майбутнє на краще. У особистому житті теж намічаються зміни, які порадують Стрільців сповна.

Козеріг

Лінощі — це те, від чого Козерогам варто відійти і проявити максимальну активність у справах. У минулому цей знак оточував безліч неточностей, які поступово почнуть виявлятися — і все стане на свої місця. Розраховувати на чиюсь допомогу не варто, покладатися вони можуть лише на власні сили.

Водолій

Не варто квапити час, все відбудеться вчасно і без будь-якої допомоги. Не час опускати руки і відступати, Водоліям, навпаки, треба зібратися та йти до своєї мети. Анжела Перл прогнозує успіх у питаннях, які стоять на порядку денному. Вони зможуть дійти рішення і порозумітися з опонентом.

Риби

Сміливість — це те, чим потрібно запастися представникам даного знаку знаком для досягнення бажаного. Гарний час, щоб присвятити його робочим моментам. Рибам не слід говорити більше, ніж можна винести на загальний огляд, є ризик витоку інформації. Не варто відмовлятися від взаємодії з оточуючими, просто не все говоріть, про що вам відомо.

Нагадаємо також, що четвер, 23 лютого — ще й потужна дзеркальна дата.

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