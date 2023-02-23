Джуд Лоу став батьком усьоме (фото)

Знаменитий британський актор Джуд Лоу став батьком усьоме. Принаймні так стверджує газета The Sun, яка опублікувала фотографію, зроблену пару днів тому в лондонському аеропорту Гітроу. На знімку 50-річний Лоу та його дружина Філіпа Коен йдуть з коляскою, в якій лежить немовля. Поруч із ними штовхає другу коляску літня жінка, мабуть, няня, зі старшою дитиною подружжя.

Нагадаємо, Джуд та Філіпа побралися у 2019 році. У вересні 2020 року в них народився син. Коен на 15 років молодша за чоловіка.

Першою дружиною Лоу була актриса Сейді Фрост. Вона народила Джуду трьох дітей. Старшому синові Рафферті зараз 26 років, дочці Айріс 22 роки, молодшому синові Руді 20 років. Усі діти мають прізвище батька.

У 2008 році в актора був бурхливий роман із моделлю з Нової Зеландії Самантою Берк. У вересні 2009 року вона народила дочку Софію. Дівчинці зараз 13 років.

Влітку 2014 року Лоу перебував у нетривалих стосунках зі співачкою Кетрін Гардінг. У березні 2015 року вона народила дочку Аду. Їй зараз сім років. Джуд визнав обох дочок своїми. Дівчатка носять прізвище батька.

За свою кар'єру Лоу зіграв багато яскравих ролей. У 1999 році він отримав премію BAFTA за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі «Таланливий містер Ріплі». Ця робота також принесла номінацію на премію «Оскар». Другу номінацію на «Оскар» Джуд заробив у 2003 році за роль у драмі «Холодна гора». За нею була номінація за фільм «Близькість».

Найбільший успіх у глядачів мали такі фільми за участю Джуда Лоу: «Відпустка за обміном», дві частини «Шерлока Голмса» від режисера Гая Річі, дві частини «Фантастичних звірів», у яких актор зіграв молодого Албуса Дамблдора.

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