Життя триває: Олег Сенцов учетверте стане батьком

Відомий український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов, який захищає Україну зі зброєю в руках, вчетверте стане батьком. Про це розповіла в соцмережах його дружина — кандидатка політичних наук та директорка з адвокації американської компанії Ridgley Walsh Вероніка Вельч.

Вона поділилася у Facebook світлину з гендер-паті, яку влаштовують перед народженням дитини, і натякнула, що в них народиться хлопчик.

«Скоро до цього світу прийде новий українець», — підписала фото Вероніка.

Нагадаємо, наразі Олег Сенцов на передовій захищає країну від російських окупантів. В липні під час короткої відпустки він одружився з Веронікою.

Від попередніх стосунків режисер має трьох дітей: доньку Аліну та сина Владислава від першої дружини Алли, та доньку, яку народила журналістка Юлія Бабич.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що актор «Дизель Шоу» Олександр Бережок під час війни втретє став батьком.

233

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram