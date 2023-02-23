Розвідував позиції ППО біля Чорного моря: під Одесою затримали агента росії

СБУ продовжує виявляти та затримувати російських агентів, які працюють проти своєї країни.

Так у Білгород-Дністровському районі Одеської області співробітники служби затримали чоловіка, який розвідував позиції української ППО поблизу Чорного моря.

Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та озброєння підрозділів ЗСУ на території південного регіону, повідомили у спецслужбі.

Насамперед він намагався виявити бойові позиції української протиповітряної оборони поблизу чорноморської акваторії.



Крім того, російський агент фіксував результати ворожих ракетних ударів по критичній інфраструктурі, у тому числі по мосту через Дністровський лиман.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для коригування своїх повторних повітряних атак на українські об’єкти.



Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника на спробі передачі агресору закритих відомостей про оборону морського узбережжя.



Зловмисником виявився місцевий житель з кримінальним минулим, якого російська спецслужба залучила до негласної співпраці після початку повномасштабного вторгнення.



Вербування здійснювали дистанційно через його брата, який входить до складу окупаційних угруповань рф.



Надалі російський агент був на прямому зв’язку з кадровим співробітником фсб.



Саме перед ним ворожий поплічник «звітував» про виконані завдання і надсилав йому матеріали фото- і відеофіксації українських об’єктів.



Під час обшуків правоохоронці виявили мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які він використовував для комунікації з агресором.

Суд обрав агенту міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Донецькій області співробітники СБУ затримали двох колишніх посадовців місцевого підрозділу «Укрзалізниці», які працювали на росіян та допомагали окупантам ремонтувати техніку.

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