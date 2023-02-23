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Ремонтували рухомий склад для ворога: СБУ викрила «залізничників ДНР»

12:32 23 лютого 2023
Затриманий «залізничник ДНР»

Під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Донецької області співробітники СБУ затримали двох колишніх посадовців місцевого підрозділу «Укрзалізниці», які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників і отримали від них призначення до складу окупаційної адміністрації.

Встановлено, що один з колаборантів очолив дорожні електромеханічні майстерні у створеній агресором «дирекції інфраструктури залізниці днр», а інший — став його підлеглим і виконував функції «головного інженера», повідомили у прес-центрі СБУ.

Фейкові "посвідчення" колаборантів

Разом вони мали забезпечувати справність залізничних об’єктів для перекидання особового складу, озброєння та боєприпасів окупаційних угруповань на східний фронт, координуючи роботу дорожніх майстерень з відновлення електропідстанцій на залізних сполученнях в захоплених районах Волновахи та Іловайська.

Після звільнення Лиману співробітники СБУ встановили їхнє місцезнаходження і затримали. Тож наразі слідчі повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 111−1 Кримінального кодексу України («Колабораційна діяльність»), а суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше у Лимані було затримано «енергетика» окупантів, який знеструмив частину Донеччини, направивши електрику до баз агресора.

Фото СБУ

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