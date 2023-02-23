Холдинг TECHIIA заперечує звинувачення та заявив про готовність до будь-яких перевірок: що відбувається

Холдинг TECHIIA заперечує звинувачення та заявив про готовність до будь-яких перевірок. 23 лютого відповідну заяву холдинг розмістив на офіційному сайті. Воно стало реакцією на інформаційну атаку, в якій згадується петиція з вимогою накласти санкції на компанії, які підтримують російський бізнес в Україні. У TECHIIA категорично заперечують будь-яку співпрацю з російськими компаніями та заявили про відкритість до перевірок.

«Заявляємо офіційно: холдинг TECHIIA не має і не матиме жодних намірів щодо взаємодії з компаніями, які мають бізнес у росії. TECHIIA готовий до будь-яких перевірок та відкритий до співпраці з державними органами», — йдеться у заяві холдингу.

Там наголошують, що хвиля публікацій з'явилася після офіційної відповіді на електронну петицію президентові України. Автор петиції вимагає накласти санкції на компанії, пов'язані з державою-агресором та підтримують російський бізнес в Україні. На думку автора петиції, до пов'язаних юридичних осіб потрібно включити холдинг TECHIIA.

«TECHIIA не співпрацює із компаніями, пов'язаними з державою-агресором. Відразу після повномасштабного вторгнення компанії холдингу припинили будь-яку співпрацю з юридичними та фізичними особами з росії та рб. А паралельно ми активно підтримуємо ЗСУ — сума допомоги від нашої ГО „Фундація Течія“ та особистих внесків перевищила $ 62 млн. Ми готові до будь-яких перевірок, щоб захистити свою репутацію», — заявив керуючий партнер холдингу TECHIIA Олег Крот.

Авторка петиції, яка згідно з розслідуванням «Апострофа» є представницею компанії з ринку беттинга, закликає накласти санкції на TECHIIA.

Нагадаємо, у січні згадана петиція набрала необхідну кількість голосів, а нещодавно з'явилася офіційна відповідь президента України. Він доручив прем'єр-міністру України опрацювати питання щодо даної петиції та вжити необхідних заходів.

За словами представників TECHIIA, їхній офіс перевірили детективи з Бюро економічної безпеки.

«У п'ятницю до офісу холдингу з перевіркою прийшли детективи з Бюро економічної безпеки (БЕБ). Ми були максимально відкриті та співпрацювали з правоохоронцями, надали все, що їм було потрібно. Згідно з результатами перевірки, правоохоронці не знайшли жодного доказу, що підтверджує звинувачення, про які йшлося у петиції», — йдеться у заяві холдингу.

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