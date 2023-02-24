«Стратегічно вони програли вже 2 березня 2022 року»: військовий експерт пояснив, чому вторгнення росії в Україну було приречене на провал

Розпочавши рівно рік тому широкомасштабну агресію проти України, російське керівництво вплуталося в авантюру тастратегічно програло ще на початку березня.

Таку думку в ефірі FREEДОМ висловив військовий експерт Сергій Грабський, нагадавши про три ключові принципи, які росіяни упустили, розпочавши вторгнення.

«Потрібно підтвердити істину, про яку говорив ще Наполеон і про яку говорили завжди люди стратегічного рівня мислення: війну виграє економіка. І завдання військових — представити цю війну вже в більш-менш легкотравній формі. Тобто, виконати ці завдання. Друге, що воювати з країною, за спиною якої потенціал приблизно 50% світового ВВП, абсолютно безглуздо. І по-третє, вчитися в академіях потрібно було уважно і добре, не пропускати заняття для того, щоб усвідомити непорушні істини, які є основою військової справи. І ось ці всі три положення російське військово-політичне керівництво пропустило повз вуха, і вплуталося в абсолютну авантюру, яка була приречена від самого початку. Тобто, за великим рахунком, вже 2 березня було зрозуміло, що в них із цією війною нічого не вийде. Стратегічно вони програли вже 2 березня», — сказав Грабський.

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За його словами, наразі на оперативному рівні спостерігається повсюдне нарощування спроможностей українських Сил оборони з використанням передових методик і технологій, сучасної зброї, яка є більш ефективною і якісною в боротьбі проти архаїчної армії середини ХХ століття. Тим часом рф дотримується практик, які застосовувалися під час Другої світової війни. Російське керівництво свідомо кидає людей у «м`ясорубку», щоб продовжити агонію політичного режиму.

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«Ми спостерігаємо подальшу агонію політичного режиму в кремлі, тому що знаємо, що просто так передати владу ніколи нікому не вдавалося, не втративши при цьому свою голову. І тому зараз просто російське військове керівництво свідомо відправляє на смерть людей, аби просто продовжити агонію цього політичного режиму, не більше», — резюмував експерт.

Ексклюзивний матеріал «росія не настільки сильна, якою хоче здаватися, але й не настільки слабка, як ми б цього хотіли», — військовий експерт Сергій Грабський" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

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