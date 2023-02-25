«Кінець зимовій погоді»: синоптики розповіли про ситуацію на найближчі дні

Після нетривалого погіршення погоди в Україні до нас вже поспішає весна. У цьому впевнений народний синоптик Стас Щедрін. Згідно з його передбаченням, зимовій погоді настав кінець, лиш іноді ще будуть несуттєві та коротенькі похолодання.

«Вже від 25 лютого по всій Україні очікується значне потепління до +10+15, на півдні до +15+18», — спрогнозував він.

Своєю чергою колега Стаса кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кибальчич зазначив, що загострення циклонічної діяльності над країнами Балтії та Білоруссю, а також активізація атмосферних фронтів призведе до чергового періоду нестійкої погоди з опадами та значним підвищенням температури повітря у більшості областей України.

У суботу, 25 лютого, у західних областях пройдуть помірні опади у вигляді дощу, подекуди з мокрим снігом. Температура повітря протягом доби очікується в межах +2…+7 °С, а у Карпатах — близько 0 °C. На півночі України вночі очікується невеликий мокрий сніг та дощ, Повітря вдень прогріється до +3-+8 °С, у Київській області — до +10-+12 °С. У центральних областях вночі пройде невеликий сніг, мокрий сніг, подекуди з дощем. Вдень без істотних опадів, лише на Черкащині ввечері невеликий дощ. Вночі на дорогах місцями ожеледиця. На півдні очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Температура повітря вдень коливатиметься у межах +10-+15 °С, у Криму та на Одещині місцями до +18 °С. У східних областях вночі сніг, мокрий сніг. Вдень місцями невеликі опади. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7 — 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі −5…−0 °С, вдень +3…+8 °С.

Неділя, 26 лютого принесе невеликий сніг у західні області, а разом з ним і несуттєве похолодання. Температура повітря вночі становитиме -4-+1 °С, вдень -1-+4 °С. У північних областях вночі місцями пройде дощ із мокрим снігом, вдень без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі −3…+2 °С, вдень +2…+7 °С. У центральному регіоні вночі місцями пройде невеликий дощ, а вдень — помірний дощ з мокрим снігом. Температура повітря протягом доби становитиме +1-+6 °С. На півдні України снігу не очікуєьться, натомість вночі йтиме невеликий дощ, вдень він триватиме лише на Одещині. Вночі та вранці місцями туман. На Приазов'ї також прогнозуються сильні пориви вітру — подекуди до 15 — 20 м/с. Повітря вдень прогріється до +11 °С, на півдні Одеської області, у Криму та Приазов'ї — до 17 °C.

У східній частині країни вночі очікується невеликий дощ, вдень у Харківській та Луганській областях помірний дощ із мокрим снігом. Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вдень становитиме +1-.+6 °С, у Донецькій та Луганській областях +6-+12 °С.

Наступного тижня морозів в Україні також не очікується, про що свідчать дані ресурсу Gismeteo.

У Києві в середу та четверг можливе лише нічне зниження температури повітря до 0 С, проте вдень повітря прогріватиметься до 7 С, упевнені укладачі прогнозу погоди на Meteoprog.

Нагадаємо, що вже 4 березня на метеочутливих українців чекатиме нове випробування в вигляді першої магнітної бурі цієї весни.

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