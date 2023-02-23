У березні на українців чекають чотири магнітні бурі: названі дати

Незважаючи на війну та «сюрпризи» погоди, у березні українцям доведеться ще й зіткнутися з магнітними бурями, яких, на відміну від лютого буде цілих чотири.

Календар небезпечних дат опублікувало видання «Вікна».



За словами фахівців, усі вони не становлять сильну загрозу для населення, оскільки потужних серед них не буде.

Дати магнітних бур у березні 2023 року:

4 березня — середня магнітна буря, можливе незначне погіршення самопочуття,

12 березня — слабка магнітна буря,

19 березня — середня магнітна буря,

31 березня — середня магнітна буря.

Нагадаємо: магнітні бурі — це збурення геомагнітного поля Землі з різною інтенсивністю, яке може тривати від кількох годин до кількох днів. Ці явища можуть вплинути на роботу систем зв'язку та призвести до технічних збоїв.

Полегшити самопочуття під час магнітних бур можна, якщо дотримуватися кількох простих правил:

проводити більше часу на свіжому повітрі;

бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;

мати спокійний та стабільний сон;

приймати контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;

пити більше води.

Треба дотримуватися режиму сну, щоб зранку легко вставати з ліжка та починати свій робочий день. Раніше ми розповідали, чому важко прокидатися зранку та що з цим робити.

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