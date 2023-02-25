Борги та премії: фінансовий гороскоп на березень для всіх знаків зодіаку

У березні представники багатьох знаків Зодіаку будуть відчувати бажання більше допомагати оточуючим або зайнятися благодійністю.

Також на краще зміниться фінансова сфера життя, а у одиноких людей з'явиться шанс знайти свою пару. Про це розповіла таролог та ясновидиця Галина Янко.

Також вона спрогнозувала ситуацію з грошима для кожного з знаків Зодіаку.

Овен

На початку місяця на вас чекають несподівані витрати, які можуть змусити залізти в борги або скористатися недоторканним запасом коштів. Намагайтеся обмежувати себе у витратах і виявляти розумну економію. Починаючи з третьої декади березня, ви зможете поступово повернутись у звичний для себе режим.

Телець

У березні 2023 року ви зосередитеся на накопиченні грошей заради заповітної мети. Постарайтеся не стискати себе в витратах занадто суворо, щоб не зірватися до середини місяця. Іноді балуйте себе приємними дрібницями, і тоді настрій трохи покращає. Цього місяця до Тельців можуть звернутися за матеріальною допомогою старі друзі. Постарайтеся пояснити їм ситуацію і встояти від спокуси погодитися на фінансову підтримку.

Близнюки

У березні грошові потоки просто стікатимуться до Близнюків. Ваш фінансовий стан залишається міцним та надійним завдяки діяльності, яка приносить добрий дохід. За бажання Близнюки можуть сміливо використовувати засоби для здійснення давніх бажань — придбання великої техніки, покупки смартфона або просто невеликої подорожі.

Рак

Незважаючи на стабільне грошове становище, ви відчуваєте деяке невдоволення ситуацією, що склалася. Зірки радять переглянути свої витрати. Не виключено, що ви виявите, як багато коштів йде на шкідливі звички: купівлю сигарет, алкоголю, фастфуду. Ймовірно, час відмовитися від деяких речей настав. Якщо почнете здоровий спосіб життя, зможете побачити реальні зміни у бюджеті вже наприкінці березня.

Лев

Перший місяць весни змусить Львів ґрунтовно розщедритися, проте всі витрати виявляться корисними. Основні витрати в березні будуть пов'язані з підтримкою вашого бізнесу або цінними вкладеннями: майстер-класами, підвищенням кваліфікації, платними курсами. Щоб отримати бажане підвищення роботи або розвинути свою справу, доведеться змиритися з великими витратами, але результат того вартий.

Діва

У першій декаді березня Діви зосередяться на оновленні свого іміджу, що вимагатиме помітних витрат. Вам захочеться не тільки придбати обновки, а й сходити до стиліста або косметолога. Сміливо втілюйте свої задуми у життя, адже ви рідко дозволяєте собі такі приємні речі. Тим більше, що матеріальне становище Дів у березні 2023 року залишатиметься стабільним та впевненим.

Терези

Велика частка коштів, які Терези отримають у березні, не буде пов'язана з їх особистим доходом. Найімовірніше, в справу втрутиться друга половинка, яка захоче порадувати вас приємними бонусами. У березні Терезам вдасться покращити своє матеріальне становище, але, ймовірно, це станеться за рахунок інших людей. Зірки радять вам на якийсь час відмовитися від особистої незалежності та зайвої гордості і просто скористатися щедрістю коханої людини.

Скорпіон

У матеріальній сфері Скорпіонів будуть невеликі зміни, які будуть пов'язані з кар'єрним успіхом. Не виключено, що в березні ви нарешті приміряєте на себе нову посаду, яка принесе довгоочікуване підвищення доходів. Постарайтеся відмовитися від імпульсної витрати коштів і зосередитись на тому, щоб краще вникнути у всі тонкощі поки що не до кінця вивчених обов'язків.

Стрілець

У другій декаді місяця будьте обережні з авантюрами та сумнівними пропозиціями. У цей час Стрільці можуть стати жертвою шахраїв. Перш ніж вкладатися в незнайомі проекти, добре обміркуйте все і перевірте ще раз інформацію. Якщо поводитеся легковажно, ризикуєте попрощатися з великою грошовою сумою.

Козеріг

На початку березня Козероги можуть змінити свою природну практичність і перейти на більш бюджетні марки та бренди. Але саме цього місяця таке рішення принесе не користь, а шкоду, оскільки доведеться розщедрюватися двічі. Зірки радять Козерогам не зраджувати перевіреним фаворитам і відмовитися від гонитви за дешевизною, оскільки «скупий платить двічі». Також у березні вам не варто оформлювати кредити або брати гроші у борг.

Водолій

У першому місяці весни матеріальне становище Водоліїв покращиться завдяки наполегливому бажанню досягти успіху. Ваші очікування виправдаються, і скоро фінанси потечуть у гаманець, але в гонитві за грошима не забувайте про те, що частину коштів потрібно вкласти в себе. У березні сприятливими для Водоліїв будуть витрати, які виявляться спрямованими на саморозвиток. Пам'ятайте про цей пункт, і тоді зможете отримати максимальну вигоду.

Риби

У березні багато Риб, нарешті, зважаться на серйозні зміни в житті і ризикнуть залишити колишню роботу. Будьте готові до того, що якийсь час доведеться витрачати заощадження, тож побалувати себе приємними речами не вдасться. Однак наприкінці березня успіх усміхнеться народженим під цим знаком, і вони отримають цікаву ділову пропозицію. Зірки радять вам ще якийсь час не витрачати особисті заощадження даремно, щоб зрозуміти, чи підходить вам нова робота.

Нагадаємо, що всесвітньо відомий астролог Кайл Томас теж зробив свій прогноз на березень і розповів, для яких знаків зодіаку він стане найщасливішим і найвдалішим місяцем у 2023 році.

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