Настане судний день для ворога: маг зробив таро-розклад по війні на березень

Ситуація на фронті в Україні у березні 2023 року буде напруженою.

Про це у коментарі ТСН розповів маг й півфіналіст «Битви екстрасенсів» Роман Шептицький, який зробив розклад на картах Таро.

Екстрасенс попередив, що перша половина березня мине в очікуванні постачань зброї, й ворог спробує це використовувати у своїх цілях.

«Навесні у них нібито починається останній акт гострого наступального потенціалу. Буде більше дезінформації, залякувань, сатаністських спокус, переманювань, брехні. Ворог розраховує на те, що він нас виснажить, але він дуже сильно помиляється», — розповів Шептицький.

Він попередив про небезпеку у період від 23 до 25 лютого, коли росія може влаштували масовані ракетні атаки до річниці повномасштабного вторгнення. Маг наголосив, що для українців головне — вистояти у цей період.

«Потім перша половина березня ще йде такою, ніби у окупантів буде якась перевага. Це складно назвати перевагою, це просто буде той час, коли ми ще будемо очікувати допомоги. Вони будуть максимально намагатися цим скористатися», — прогнозує екстрасенс.

Він запевнив, що «у березні буде судний день для ворога».

«Продовжиться звільнення території України до кордонів 1991 року. По картах я можу сказати, що починаючи від 13−15−20 березня енергія для контрнаступальних дій буде дуже хороша. Я б навіть сказав, що додаткова активізація може бути з 11 березня», — розповів Шептицький.

Своєю чергою, астролог Влад Росс спрогнозував, що у березні українські військові почнуть контрнаступ на всіх напрямках, та у 2023 році територія України може бути зачищена від ворога.

Нагадаємо, один із найвідоміших українських військових кореспондентів Андрій Цаплієнко, який висвітлює світові війни з 1999 року, впевнений, що війна обов'язково закінчиться перемогою України, але до цього нам ще багато прийдеться пережити.

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