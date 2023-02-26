«Ви збожеволіли?»: рішення журі «Берлінале» стало для багатьох несподіванкою

У суботу, 25 лютого, у столиці Німеччини завершився 73-й Берлінський міжнародний кінофестиваль. Вибір цьогорічного журі став сюрпризом для багатьох критиків і глядачів.

Головний приз «Золотий ведмідь» отримав документальний фільм французького режисера Ніколя Філібера (на фото) «На «Адаманті». Коли рішення журі було оголошено, Філібер першим вигукнув: «Ви що, збожеволіли?!»

На «Берлінале» документальні фільми дуже рідко стають переможцями. Очевидно, успіх картини, яка розповідає про паризький центр допомоги людям із психічними розладами, ще довго обговорюватиметься у ЗМІ та соцмережах. Клініка знаходиться на борту судна «Адамант», яке ходить Сеною, викликаючи суперечки у парижан.

Великий приз журі отримав відомий німецький режисер Крістіан Петцольд. Він презентував на фестивалі драму «Червоне небо». Це друга частина трилогії, задуманої Петцольдом. Режисер хоче показати, що відбувається, коли реальність зустрічається із фантастичними явищами. Перший фільм трилогії «Ундіна» про берлінську русалку та її кохання був показаний на «Берлінале» у 2020 році. «Червоне небо» розповідає про групу молодих людей, які проводять час на узбережжі Балтійського моря. Вони відчувають муки творчості та першого кохання.

«Срібний ведмідь» за найкращу акторську роботу отримала 8-річна Софія Отеро. Маленька актриса виконала головну роль в іспанській драмі «20 тисяч різновидів бджіл». Це рішення журі також стало великим сюрпризом. Софія не могла стримати сліз від хвилювання та радості.

Почесний приз «Берлінале» за особистий внесок у розвиток кінематографа цього року отримав знаменитий американський режисер Стівен Спілберг.

Нагадаємо, що до учасників церемонії відкриття Берлінського міжнародного кінофестивалю з відеозв'язку звертався президент України Володимир Зеленський.

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