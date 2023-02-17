«Під час війни мистецтво не може бути поза політикою»: Зеленський виступив на відкритті «Берлінале»

У четвер, 16 лютого, у столиці Німеччини відбулася церемонія відкриття Берлінського міжнародного кінофестивалю. На ній по відеозв'язку виступив президент України Володимир Зеленський. Він закликав кінематографістів однозначно заявити про підтримку України. Зеленський підкреслив, що кіно здатне долати бар'єри — реальні та ідеологічні.

«Чи може мистецтво бути поза політикою, чи кіно може бути поза політикою, коли існує політика агресії, коли йде тотальна війна? Такою є політика сьогоднішньої росії. Культура обирає бік, коли вирішує виступити проти зла, та бік, коли мовчить і фактично допомагає злу», — наголосив Зеленський.

«Мистецтво не може залишатися байдужим, тому що в тиші голос зла стає лише гучнішим і переконливішим», — заявив президент України.

Раніше керівники «Берлінале» Карло Шатріану та Маріетт Ріссенбек розповіли, що запросили Володимира Зеленського виступити на відкритті фестивалю, щоб «висловити солідарність із народом України у його боротьбі за незалежність та рішуче засудити російську агресивну війну проти України».

«Наші думки та співчуття з жертвами, населенням, що страждає, мільйонами, що покинули Україну, та артистами, які залишилися захищати країну та продовжують знімати фільми про війну», — йдеться у їхній заяві.

73 Берлінський міжнародний кінофестиваль проходить під знаком солідарності з Україною. До програми «Берлінале» включено шість фільмів українських режисерів та два фільми про нашу країну.

Глядачі побачать документальний фільм Шона Пенна «Суперсила». Відомий американський актор і режисер розповідає у цій картині про Володимира Зеленського, який став лідером країни, яка вимушена воювати з агресором.

24 лютого, у день річниці повномасштабного російського вторгнення, у Берліні покажуть документальний фільм «Східний фронт» про українських парамедиків. Картину зняли Віталій Манський та Євген Титаренко.

Ще одна документальна стрічка «Залізні метелики» українського режисера Романа Любого — це історія загибелі пасажирів рейсу MH17 та того, як його спотворює російська пропаганда.

Крім того, будуть показані фільми «Ми не погаснемо», «Це побачення», «Ти мене любиш?», «Прокидаючись у тиші», «В Україні».

Нагадаємо, що претендентом від України на «Оскар» стала стрічка «Клондайк» режисера Марини Ер Горбач.

Фото в заголовку REUTERS

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