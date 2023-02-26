З вулиць українських міст зникнуть автобуси з бензиновими та дизельними двигунами: названо дату

Верховна Рада України, яка позбавила мандатів трьох нардепів, підтримала закон щодо використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.

Як пише LIGA, цим законом з 2036 року забороняється використання автобусів з дизельними та бензиновими двигунами внутрішнього згоряння на маршрутах громадського транспорту в містах районного та обласного значення. Використовуватимуться лише електробуси, автобуси з двигунами внутрішнього згоряння, що працюють на газі, а також автобуси з водневим паливним елементом. Влада на місцях може відтермінувати цей перехід, але не більше ніж на два роки.

Відмова від транспорту, що забруднює повітря, відбуватиметься поетапно. Так, у містах з населенням понад 250 000 з 1 січня 2028 року не менше 50% автобусів, що закуповуються, мають бути електричними, метановими чи водневими, а з 1 січня 2030 року можна буде закуповувати лише їх (також з можливістю відтермінування на два роки).

Очікується, що у 2030 році у великих містах близько 25% громадського транспорту будуть становити електричні, водневі чи метанові автобуси, а у 2033 році — 50%.

Нагадаємо, що у середині лютого в Києві поновили роботу всі тролейбуси та трамваї, які певний час не працювали через удари рашистів по критичній інфраструктурі.

Ілюстративне фото зі сторінки «Київпастрансу»

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