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Політика

Королевська більше не нардеп: Рада позбавила повноважень ще трьох народних обранців

13:20 24 лютого 2023
Голосування у парламенті

Нещодавно народні депутати України Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод, а також Олег Волошин написали заяви про складання депутатських мандатів. У п`ятницю, 24 лютого, Верховна Рада проголосувала за припинення повноважень цих народних обранців.

Як повідомляє нардеп Ярослав Железняк, за позбавлення мандату Юрія Солода проголосували 325 парламентарів, Наталії Королевської — 332 нардепи, а Олега Волошина — 330 депутатів.

За словами Железняка, Верховна Рада оновила рекорд — зараз в парламенті залишилося 405 народних депутатів.

Нагадаємо, що у січня поточного року парламент позбавив мандатів нардепів з «ОПЗЖ»: Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Ріната Кузьміна. Вони вже не є громадянами України.

Фото зі сторінки Ярослава Железняка

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