15-річний син олімпійського чемпіона офіційно став дівчиною (фото)

У олімпійського чемпіона, легенди НБА Дуейна Уейда стало на одного сина менше та на одну доньку більше. 15-річний син легендарного баскетболіста Зайон змінив стать і став дівчиною, що офіційно підтверджено минулої суботи рішенням суду, повідомляє Blaze. Тепер Уейд, який виховує чотирьох дітей від різних шлюбів, має дочку Заю.

«Три роки тому Зайон прийшов додому і сказав: «Я хочу поговорити з тобою, я готовий зробити крок уперед і жити так, як я хочу. Хочу, щоб ти називав мене «вона» та Зая. Ми дуже серйозно ставимося до ролі батьків. Наша робота — прислухатися до нашої дитини, допомагати їй у всьому і поважати її рішення», — розповів Дуейн Уейд.

Як рідну прийняла Заю нинішня дружина баскетболіста Габріель (хоча біологічна мати Зайона, шкільна подруга Уейда Шівон Фанчес, яка народила баскетболісту двох старших дітей, була категорично проти зміни сином статі).

«Вона пристрасна, сповнена любові, і ми нею пишаємося. Любіть та поважайте своїх дітей такими, якими вони є», — зазначила Габріель.

Нагадаємо, що 41-річний Дуейн Уейд грав у НБА у 2003—2919 роках, став у складі «Майамі Хіт» триразовим чемпіоном найсильнішої баскетбольної ліги світу (на знак поваги до заслуг легенди 3-й ігровий номер вилучено з обігу в клубі). У складі збірної США атакувальний захисник став олімпійським чемпіоном 2008 року в Пекіні, бронзовим призером Ігор-2004 в Афінах та чемпіонату світу-2006 у Японії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що син легенди НБА Майкла Джордана із закривавленою головою побив лікарів.

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