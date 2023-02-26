Куркума проти застуди: простий спосіб вилікувати будь-яку респіраторну інфекцію
Куркума не лише входить до переліку продуктів, які сприяють зниженню стресу, але й має антибактеріальні властивості.
Як пише «Блог про здоров'я», куркума містить куркумін — компонент з потужними антибактеріальними та антисептичними властивостями.
Для того, аби приготувати напій, який допоможе позбавитися закладенння носу та кашлю, мокротиння, знадобиться:
- 1 склянка теплої води;
- ½ чайної ложки солі;
- 1 чайна ложка куркуми.
Таким напоєм рекомендують полоскати горло кілька разів на день. Робити це рекомендується протягом кількох хвилин.
Раніше лікар-онколог Рамін Іманов поділився рецептом засобу для профілактики раку, до якого входить куркума, оливкова олія, імбир та чорний перець.
Фото Pixabay119
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