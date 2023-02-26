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Здоров'я та медицина

Куркума проти застуди: простий спосіб вилікувати будь-яку респіраторну інфекцію

17:34 26 лютого 2023
Куркума

Куркума не лише входить до переліку продуктів, які сприяють зниженню стресу, але й має антибактеріальні властивості.

Як пише «Блог про здоров'я», куркума містить куркумін — компонент з потужними антибактеріальними та антисептичними властивостями.

Для того, аби приготувати напій, який допоможе позбавитися закладенння носу та кашлю, мокротиння, знадобиться:

  • 1 склянка теплої води;
  • ½ чайної ложки солі;
  • 1 чайна ложка куркуми.

Таким напоєм рекомендують полоскати горло кілька разів на день. Робити це рекомендується протягом кількох хвилин.

Раніше лікар-онколог Рамін Іманов поділився рецептом засобу для профілактики раку, до якого входить куркума, оливкова олія, імбир та чорний перець.

Фото Pixabay

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