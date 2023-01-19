«Вживання цих прянощів з куркумою є профілактикою раку»: лікар поділився перевіреним рецептом засобу

Доктор медичних наук, лікар-онколог Рамін Іманов, який наразі боронить Україну від окупантів, поділився з «ФАКТАМИ» перевіреним рецептом засобу для профілактики раку:

«Для приготування засобу необхідні: 1 столова ложка оливкової олії холодного віджиму (ви також можете використовувати сиру й органічну кокосову олію), ½ чайної ложки імбиру, ½ чайної ложки куркуми, ¼ чайної ложки чорного перцю. Помістіть усі інгредієнти в миску і добре перемішайте. Ви можете додавати цю пряну суміш у свої салати, м'ясо, супи й рагу. Рекомендується вживати один раз на день для профілактики раку і 3 — 4 рази на день — для знищення аномальних ракових клітин».

Куркума, додає лікар, безумовно, є найсильнішим компонентом цього рецепта. Її давно використовують через її антираковий, антиоксидантний і протизапальний ефект.

Крім того, куркума та шавлія допомагають вилікувати самий сильний кашель.

Раніше лікар-онколог Рамін Іманов розказав, як приготувати надзвичайно ефективний засіб детоксикації, який допоможе почистити печінку в найкоротші терміни.

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