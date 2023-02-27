Переходимо до весни: синоптики розповіли, якою буде погода до кінця тижня

У передостанній день зими, 27 лютого, у південних та східних областях очікується по весняному тепла погода, температура зросте до позначок +15…+19 градусів, лише на Харківщині буде прохолодніше.

Про це повідомляє народний синоптик Станіслав Щедрін.

За його прогнозом, у центральних, подекуди західних, особливо Чернівецькій, областях та на Харківщині очікуються сильні дощі з переходом у сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, та поривчастий вітер.





Але вже у вівторок, 28 лютого, дощі припиняться. Про це пише синоптик Ігор Кібальчич.

«Із західної Європи посилиться гребінь високого тиску, на тлі чого атмосферні фронти швидко розмиватимуться. З цієї причини на більшій частині території України опадів не передбачається, лише вночі на сході та на Полтавщині ще затримається дощ та мокрий сніг. Вітер північної чверті, 5 — 10 м/с, у західній половині змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −6…−0 °С, вдень −3…+3 °С; у Карпатах вночі −10…−5 °С, вдень −7…−2 °С; у південній половині, Приазов'ї та на Донбасі вночі +2…+7 °С, вдень +4…+9 °С», — вказує науковець.

У середу, 1 березня, за інформацією Ігоря Кібальчича, погоду визначатиме поле підвищеного тиску, а також розмитий фронт оклюзії з півночі. У північних, східних та місцями центральних областях пройдуть невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу, вдень місцями з дощем, на решті території країни сухо. Вітер західний, північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме −7…−2 °С; вдень 0…+6 °С, на Закарпатті, півдні Одеської області та Криму +7…+10 °С.

У четвер, 2 березня, на більшій частині країни збережеться вплив поля підвищеного тиску, лише у північних областях поглиблення баричної улоговини призведе до випадання невеликого снігу та мокрого снігу, вдень із дощем. Вітер переважно західний, 5 — 10 м/с, у Карпатах та на Закарпатті змінних напрямків, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −6…−0 °С, вдень 0…+6 °С, у південних областях до +8 °С.

У п'ятницю, 3 березня, збережеться поле підвищеного тиску, у зв'язку з чим на території нашої країни опадів не передбачається, лише у східних областях тилова частина улоговини спричинить невеликий сніг і мокрий сніг у нічний час. Вітер в Україні західної чверті, 5 — 10 м/с. Температура вночі становитиме −5…+1 °С, вдень +3…+9 °С. У Карпатах вночі −10…−5 °С, вдень близько 0 °C.

На вихідні, 4 — 5 березня, очікується проходження слабоактивних атмосферних фронтів у розмитому баричному полі. З цієї причини у більшості областей очікуються невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Подекуди тумани. Вітер західний / південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря залишиться відносно високою і в нічний час коливатиметься в межах −3…+3 °С, вдень +3…+9 °С, у південній частині місцями +10…+13 °С.

Нагадаємо, 4 березня слід очікувати першу магнітну бурю цієї весни. Медики радять заздалегідь підготуватись до неї метеозалежним людям.

777

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram