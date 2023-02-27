46-річний Мейвезер побив ексбійця ММА та заробив десятки мільйонів: відеоогляд бою

У Лондоні пройшов вечір боксу, головним поєдинком якого став виставковий поєдинок між ексчемпіоном світу в п'яти вагових категоріях Флойдом Мейвезером, який торік одним ударом вирубив японського бійця ММА Мікуру Асакуру, та колишнім бійцем змішаних єдиноборств Аароном Чалмерсом.

Легендарний боксер дав чудовий урок молодшому на 11 років супернику. Флойд пританцьовував після завданих ударів, загравав із рінг-герлз та глузливо посміювався над опонентом. Утім, нокаутувати Чалмерса за підсумками восьми раундів американцю не вдалося, а у таких випадках у виставкових поєдинках перемога не присуджується нікому із суперників — на оголошенні результату рефері запропонував поаплодувати боксерам за побачене видовище.

Додамо, що Мейвезер, який став першим боксером-мільярдером, поповнив свій банківський рахунок на 20 мільйонів доларів. Щодо Чалмерса, то даних про заробіток ексбійця ММА немає.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Флойд Мейвезер зробив своїй колішній на ювілей дуже дорогий подарунок.

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