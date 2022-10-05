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Спорт

Легендарний Мейвезер зробив своїй колишній на ювілей дуже дорогий подарунок

15:36 5 жовтня 2022
Галлієн Набіла

Найбільш високооплачуваний спортсмен десятиліття, колишній чемпіон світу з боксу в п'яти вагових категоріях непереможний Флойд Мейвезер, який побалував новонародженого онука дорогим годинником з діамантами, приємно здивував свою колишню дівчину Галлієн Набілу, повідомляє The Sun.

45-річний ікона боксу, який одним ударом вирубав бійця ММА, був присутній у Малібу (штат Каліфорнія, США) на 25-річчі ефектної брюнетки, подарувавши їй розкішний «Майбах» вартістю 160 тисяч фунтів стерлінгів (понад 180 тисяч доларів) на капоті. Та, схоже, була вражена.

Галлієн Набіла

Флойд Мейвезер

Зазначимо, що Флойд і Галлієн зустрічалися в 2019 році, але потім мільярдер закрутив роман з ефектною сптриптизеркою зі свого клубу Анною Монро і навіть покликав британку заміж. Однак невдовзі Анна після того, як Мейвезера помітили, коли він обіймався зі своєю колишньою на знаменитій 5-й авеню в Нью-Йорку (на її руці красувалася величезна каблучка з діамантом), з'їхала з особняка боксера вартістю 11 млн доларів. Флойд намагався знову налагодити стосунки з нареченою, перерахувавши їй 5 млн доларів. Не допомогло — пара розлучилася. Тепер Мейвезер знову зачарував Набілу?

Галлієн і Флойд на вулицях Нью-Йорка

Анна Монро так і не стала дружиною Мейвезера

Галлієн Набіла

Нагадаємо, що в березні 2020 року знайшли мертвою в автомобілі колишню цивільну дружину Мейвезера Джозі Харріс, яка народила легенді боксу трьох дітей. Пізніше стало відомо, що 40-річна жінка померла від передозування наркотиків.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний Флойд Мейвезер побалував себе різдвяним подарунком за 18 млн доларів.

Фото The Sun, Instagram

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