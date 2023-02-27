Винагорода за інформацію про наркоділків: блогер з Одеси Стас Домбровський розпочав свою боротьбу з наркодилерами

Відомий одеський блогер та активіст Стас Добмбровський, відомий своїм неприйняттям до ділків наркобізнесу, записав та виклав у Youtube короткий ролик, у якому звернувся до своїх передплатників з незвичайною пропозицією — надсилати в обмін на винагороду інформацію про діяльність наркоторговців, закладників та нарколабораторій, пишуть «Українські новини».

«Є у мене така незвичайна пропозиція до всіх, хто ненавидить наркотики та бариг. Активізуємося, згадуємо у кого у під'їзді живе закладник чи барига. Давайте очищати країну від цього шлаку і при цьому заробляємо!», — каже Добмбровський.

За його словами, кожен, хто надішле йому перевірену інформацію про діяльність ділків наркобізнесу, отримає винагороду від бізнесмена Єгора Левченка, який зараз проживає в Мексиці.

Розцінки за словами Домбровського, такі: закладник чи торговець оцінені меценатом у $ 1000, за торговця у зоні бойових дій обіцяють виплатити $ 3000.

За інформацію про місцезнаходження нарколабораторії організатори акції готові виплатити 25 тисяч доларів.

«А поки шукайте! Полювання розпочато», — додає Домбровський наостанок.

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