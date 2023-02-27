Як українцям відкрити бізнес у Польщі: підприємець дав поради з власного досвіду

Минулого року у Польщі, де після 24 лютого 2022 опинилась більшість українських біженців, було зареєстровано тисячі компаній з українським капіталом.

Про особливості відкриття та ведення бізнесу у Польщі розповіла директорка з міжнародного розвитку компанії Smart Solutions Анна Кіцина, пише The Page.

Щоб зареєструвати компанію у Польщі, потрібен PESEL (номер загальної системи електронного обліку населення) та персональний банківський рахунок для кожного засновника. Далі реєстрацію можна зробити онлайн.

Кіцина радить мати надійного підрядника, який орієнтується в особливостях тамтешньої бухгалтерії, кадрах, знає законодавство.

Вона відмічає, що у Польщі підрядники дуже часто інформацію надають поверхнево, не діляться з клієнтом всіма тонкощами відкриття та ведення ФОП. Вони хочуть, щоб цю послугу в них купували.

Алгоритм відкриття бізнесу такий:

За рекомендацією або просто в інтернеті шукаєте надійних підрядників.

Реєструєте компанію, відкриваєте банківські рахунки.

Обираєте команду, адаптуєте свої внутрішні процеси, частину команди й себе під роботу з новим ринком.

Жінка зазначає, що етап підготовки до початку співробітництва у Польщі довший, ніж в Україні.

На зустрічі часто погоджуються просто з ввічливості, а не тому, що одна зі сторін потребує певної послуги.

На шляху відкриття бізнесу команда Кіциної стикнулась з тим, що не дотримувались заявлені терміни. Наприклад, на відкриття рахунку давалося 3 дні, фактично це може бути два тижні або навіть три.

Затримка може бути пов’язана з тим, що установі потрібен додатковий підпис або документ. Це весь час треба тримати на контролі.

Крім того, для підпису багатьох документів потрібно з’явитися особисто або надати виключно оригінали документів. Це теж займає час на вирішення певної задачі.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, скільки українці можуть отримувати за роботу в Європі.

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