Мінімальна заробітна плата у країнах Європи: скільки українці можуть отримувати за роботу

Більшість українських біженців, які опинилися у країнах Європи після 24 лютого 2022 року, можуть розраховувати на мінімальну заробітну плату, маючи офіційну роботу. Основна причина — незнання мови. Крім того, виїхали з України, переважно жінки з малолітніми дітьми, яким складно узгодити режим роботи та догляд за дитиною.

Тому більшість українок змушені шукати низькокваліфіковану роботу, яка оплачується щонайменше.

Мінімальна заробітна плата в Європі варіюється від країни до країни. І не в усіх державах Євросоюзу встановлено мінімальну зарплату, в деяких це залишено на розсуд окремих роботодавців та профспілок, пише visitukraine.today.

Згідно зі статистичними даними, станом на 1 січня 2023 року мінімальну заробітну плату встановлено у 22 країнах з 27 країн-членів Європейського союзу.

При цьому в Данії, Італії, Австрії, Фінляндії та Швеції рівень винагороди визначається роботодавцем та профспілкою.

Місячна мінімальна заробітна плата дуже відрізняється від країн-членів ЄС: від 399 євро в Болгарії до 2387 євро в Люксембурзі.

Для визначення рівня зарплати країни поділили на 3 групи: до 1-ї групи увійшли країни, де щомісячний заробіток становить від 399 до 840 євро, 2-а група — країни з з/п від 887 до 1304 євро, 3-я група — країни із мінімальною зарплатою від 1700 євро на місяць.

І група: Болгарія — 399 євро; Угорщина — 579 євро; Румунія — 606 євро; Латвія — 620 євро; Хорватія — 700 євро; Словаччина — 700 євро; Чехія — 717 євро; Естонія — 725 євро; Польща — 746 євро; Мальта — 835 євро; Литва — 840 євро.

ІІ група: Португалія — 887 євро; Іспанія — 1167 євро; Словенія — 1304 євро.

ІІІ група: Франція — 1709 євро; Ірландія — 1910 євро; Нідерланди — 1934 євро; Бельгія — 1955 євро; Німеччина — 1981 євро; Люксембург — 2387 євро.

Зазначимо, в Україні мінімальну заробітну плату з 1 січня 2023 року встановлено на рівні 6700 гривень, що становить близько 168 євро.

Раніше ми розповідали, як заробітчанам отримати пенсію в Україні після роботи в Польщі.

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