«Це міф, що допомога Україні впливає на доступ поляків до послуг»: польський міністр

Підтримка України вимагає як фінансових, так і людських ресурсів, але вона жодним чином не обмежує доступність соціальних виплат для громадян Польщі. Про це заявив міністр здоров'я Польщі Адам Недзельський, пoвідoмляє pulsmedycyny.pl.

«Ми реалізуємо багато заходів, ми не можемо говорити про всі, — сказав міністр. — Проводимо навчання, лікуємо біженців, лікуємо та реабілітуємо поранених, надаємо натуральну допомогу, відкрили медичний хаб у Жешуві, звідки переводимо пацієнтів до інших лікарень Європи. Підтримка, безумовно, залучає як ресурси, так і людей, але жодним чином не обмежує доступність послуг для польських громадян. Це міф. Такої проблеми немає».

Серед проведених заходів міністр назвав, зокрема, підготовку українських медиків до роботи у вертолітній службі екстреної медичної допомоги (HEMS). Це тому, що в Україні, продовжив він, має бути створена служба, аналогічна польській службі санітарної авіації.

Очільник МЗС також розповів про поглиблені курси з військово-польової медицини, що мають реальне застосування в екстремальних умовах, зокрема, в бойових ситуаціях. Він додав, що навчання у різних сферах проводиться не тільки в Польщі, але й в Україні.

«У нас є підготовлені системи евакуації, які ми використовуємо для перевезення українських пацієнтів по всій Європі. Ми створили спеціальний хаб поблизу Жешува. Ми розробили не лише логістичні, але й клінічні та освітні рішення», — додав він.

Торкаючись питання лікування громадян України в Польщі, очільник МЗ зазначив, що є ті, хто потребує епізодичного використання системи, і ті, чиє лікування є довготривалим. Водночас глава МЗ підкреслив, що люди з України, які оселилися в Польщі, в переважній більшості роблять реальний внесок у фінансування системи, оскільки багато хто з них знайшов тут роботу, тому вони користуються польською системою на рівних умовах. Недзельський повідомив, що кількість українських пацієнтів, які були переведені на лікування за кордон через Польщу з початку конфлікту, становить кілька тисяч.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що для деяких українців запровадили нові правила перетину польського кордону.

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