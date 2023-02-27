Попзірка Адель виходить заміж: журналісти з'ясували, хто її обранець

Відома британська співачка Адель зібралася заміж. Цю новину 27 лютого повідомили усі провідні західні газети та сайти, які висвітлюють життя знаменитостей. 34-річна попзірка поки що мовчить, проте є всі підстави стверджувати, що її заручини зі спортивним агентом Річем Полом відбулися.

Минулого вікенду Адель з'явилася на сцені в Лас-Вегасі з ефектною каблучкою на пальці. Джерела із найближчого оточення співачки стверджують, що це подарунок 41-річної Поли. І підніс він каблучку з діамантом, коли робив пропозицію. І її було прийнято.

Ті ж джерела стверджують, що Адель планує весілля на літо. Місце та точна дата урочистостей наразі не визначені.

Шанувальники, які були минулого вікенду на концерті співачки, розповідають, що Адель сяяла від щастя. Вона виглядала прекрасно в чорній сукні від Paco Rabanne. А ліву руку тримала так, що подарунок Пола був на видноті.

На пальці Адель всі помітили каблучку з діамантом

Тим часом британська газета The Daily Mail припускає, що заручини відбулися більш як рік тому. Річ у тому, що каблучка з діамантом, про яку зараз всі раптом заговорили, вперше з'явилася на пальці Адель у лютому минулого року, коли співачка прийшла на церемонію вручення британської музичної премії BRIT. Однак попдіва та її бойфренд вважали за краще тримати в секреті факт заручин. Мабуть, зараз Адель і Річ Пол твердо визначилися з весіллям.

Адель і Річ Пол

Нагадаємо, Адель є володаркою 15 «Ґреммі», «Оскара» та «Золотого глобуса». Декілька її досягнень занесено до Книги рекордів Гіннесса.

Співачка мала тривалі стосунки з бізнесменом Саймоном Конеккі. Пара почала зустрічатися у 2011 році. У жовтні 2012 року Адель народила сина Анджело. У березні 2017 року вона та Саймон таємно одружилися. Проте вже у квітні 2019 року подружжя розлучилося, а у вересні того ж року співачка офіційно подала на розлучення.

Чутки про роман із Полом Адель офіційно підтвердила восени 2021 року у відвертому інтерв'ю.

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