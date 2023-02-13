Ріанна під час шоу оголосила про другу вагітність, підкресливши округлий животик

Знаменита співачка Ріанна, яка в травні минулого року народила первістка, знову стане мамою. Про це вона красномовно заявила під час свого шоу на Супербоулі 12 лютого. Виступ суперзірки став першим масштабним шоу за п’ять років.

Ріанна з’явилася на сцені в яскравому червоному образі. Комбінезон від бренду Loewe, який спеціально не застібнула на животі, підкреслив кругленький животик. Зірка запалювала на підвісних платформах без поруччя. Вона виконала 12 пісень, серед яких хіти Umbrella та Diamonds.

За її виступом спостерігали шанувальники американського футболу та світові зірки: Адель, продюсер виступу Jay Z з дочкою Блю Айві, Cardi B з репером Offset, Біллі Айліш, Шер, Пол Маккартні, Олівія Родріго, Нікі Мінаж, Бредлі Купер та інші.

Після концерту представник артистки підтвердив виданню The Hollywood Reporter, що вона чекає на другу дитину. Та й сама співачка опублікувала красномовне в Інстаграм і написала: «Бебі бум. 2:0».

Нагадаємо, 13 травня 2022 року Ріанна народила сина. Нещодавно «ФАКТИ» повідомляли, що Ріанна стала мільярдеркою.

Фото Іnstagram.com/ririgalbadd

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