Усунути «авіаційне табу»: Зеленський пояснив, чому Україні вкрай необхідна сучасна бойова авіація

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам рятувальників, які загинули у Хмельницькому під час атаки ворожих дронів

«Більшість дронів вдалося збити. 11 з 14. На жаль, були й влучання. Поранені троє працівників ДСНС у Хмельницькому, двоє загинули. Мої співчуття родинам. Другий дрон влучив якраз тоді, коли почалося гасіння пожежі після першого», — сказав президент та додав, що нашим Силам оборони потрібен авіаційний компонент ППО — сучасні бойові літаки, щоб можна було убезпечити від російського терору всю територію країни.

«ППО повноцінне тоді, коли забезпечується, зокрема, й авіацією. Сучасною авіацією. Наші льотчики разом з нашими зенітниками, разом з усіма воїнами й фахівцями наших Повітряних сил уже роблять велику роботу. Але повністю зможемо захистити небо, коли буде прибране авіаційне табу у відносинах із нашими партнерами», — зазначив Зеленський.

Говорячи про ситуацію на фронті, він підкреслив, що на Бахмутському напрямку вона постійно складнішає — там ворог знищує все, що можна використовувати для захисту позицій українських підрозділів, для закріплення й оборони. «Наші воїни, які обороняються на Бахмутському напрямку, — справжні герої. Я дякую кожному й кожній, хто героїчно тримає цей напрямок та інші напрямки на Донбасі. Дякую кожному й кожній, хто допомагає нашим воїнам і робить усе, щоб наші оборонці мали якнайбільше зброї, далекобійної зброї, потужної зброї», — додав він.

Президент також розповів про візит міністерки фінансів Сполучених Штатів Америки Джанет Єллен, з якою вони обговорювали взаємодію на рівні Україна та США, а також на рівні глобальних фінансових інституцій, зокрема МВФ.

«Обговорили потреби у відбудові в Україні й відновлення справедливості для наших людей та всього вільного світу — це запуск реального механізму компенсації збитків, завданих цією війною… компенсації за рахунок російських активів. Це непросте завдання. Але реалізувати його, спрямувати російські активи на відшкодування збитків за війну — це буде одним із найпотужніших ударів вільного світу і по цьому агресору, і по будь-яких агресіях загалом. Думаю, формат відшкодування буде знайдений і росія заплатить за свою війну. В усіх сенсах», — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначала, що російська армія нарощує інтенсивність штурмових дій, найскладнішою обстановка залишається на Бахмутському напрямку, де ворог щоденно втрачає від 600 до 1000 військових, використовуючи тактику виснаження і тотального руйнування.

Фото — скріншот

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