Ворог вночі вдарив по Хмельницькому «шахедами»: є загиблий та поранені

В ніч на понеділок, 27 лютого, російські варвари атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Напад безпілотників здійснювався двома хвилями, максимально розтягнутими у часі. Дрони Shahed запускались з північного напрямку. Було випущено 14 БпЛА, 11 дронів збили українські сили протиповітряної оборони. Над Києвом збили 9 Shahed.

Найбільш постраждав від ударів Хмельницький — на нього було проведено три атаки.

Російські війська сьогодні вночі, 27 лютого, атакували Хмельницький за допомогою іранських дронів-камікадзе. Всього зафіксовано три удари, повідомив мер міста Олександр Симчишин.

«Чергова масована терористична атака на Хмельницьку громаду. Цього разу ворог використав БПЛА. Наразі відомо про одного загиблого та 4 поранених», — зазначив він.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено низку будівель, серед яких і житлові будинки, на місці «прильотів» триває гасіння пожеж.

Нагадаємо, вчора під Мінськом на військовому аеродромі партизани пошкодили літак ДРЛО А-50 вкс рф. Атака на А-50U російських була здійснена з використанням двох дронів.

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