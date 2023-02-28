Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Протягом доби, що минула, підрозділи Сил оборони України відбили на зазначених напрямках понад 60 атак противника.

Як повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, противник завдав 8 ракетних та 32 авіаційні удари, здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза подальших ракетних ударів є значною по всій території України.

Ситуація на фронті станом на ранок вівторка, 28 лютого, наступна:

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Макіївка, Площанка, Кремінна, Діброва та Білогорівка Луганської області

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Берхівка, Ягідне та Бахмут Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив декілька безуспішних наступів в напрямку Кам’янки, Красногорівки та Мар’їнки Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів Донецької та Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждало 25 населених пунктів Херсонської області.

«Протягом зазначеного часу підрозділи Сил оборони знищили 11 іранських ударних БпЛА типу „Шахед-136“ та 1 — типу „Зала“. Наша авіація завдала 4 удари по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та дві позиції протиповітряної оборони», — йдеться у повідомленні.

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, ситуація на фронті складна — ворожа армія нарощує інтенсивність штурмових дій, найскладнішою обстановка залишається на Бахмутському напрямку.

«Ворог під час наступальних дій використовує тактику виснаження і тотального руйнування. Разом з тим, противник несе значні втрати, щоденно втрачаючи від 600 до 1000 осіб. Сили оборони України ведуть активні оборонні дії в умовах кількісної переваги противника», — зазначила вона.

Станом на ранок вівторка, втрати особового складу зс рф перевищили 149 тисяч військових вбитими. Напередодні Сили оборони України збили «ювілейний» 300-й літак ворога.

Фото Генштаба

Раніше представник Головного управління розвідки Андрій Черняк зазначав, що у росіян залишилося менше ніж 100 високоточних крилатих ракет «Калібр», Х-101, Х-555, які найчастіше використовуються при обстрілах. Противник змінює тактику обстрілів України, збільшуючи наступальний потенціал застосуванням авіації.

Фото Генштаба ЗСУ

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