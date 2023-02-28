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Олена Мозгова знову опинилася в лікарні: що сталося

19:38 28 лютого 2023
Олена Мозгова

Відома українська продюсерка Олена Мозгова, яка раніше мала серйозні проблеми зі здоров’ям, знову опиналася в лікарні. На своїй сторінці у Facebook вона розповіла, що перенесла хірургічне втручання. Олена поділилася світлиною з лікарняної палати та розповіла про самопочуття.

«Все буде добре. З наркозу вийшла. Всім здоров'я», — поділилася Мозгова.

За її словами, вона вже хоче швидше повернутися до дому, щоб продовжити благодійну діяльність та допомагати нашим захисникам.

«І поки я тут лежу в лікарні, але думками вже вдома, бо частина одягу для поранених прийшла, сьогодні доїдуть шкарпетки, і можна відправляти все разом до шпиталю. Там очікують. І тому після огляду помчу додому відправити то все», — пише Олена.

Однак, уточнювати, яку саме операцію їй зробили, Мозгова не стала.

Раніше про проблеми зі здоров’ям розповідала Аліна Гросу. В Україні вона перенесла операцію. В відновлюватися їздила аж Індію.

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