39.65 / 40.50 38.27 / 39.40
Київ: +10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Аліна Гросу виписалася з лікарні та розповіла, як почувається після операції

10:27 25 жовтня 2022
Аліна Гросу

Співачка та акторка Аліна Гросу, яка пережила складну операцію, вже виписалася з лікарні та відновлюється вдома. Артистка розповіла в Інстаграм, що почувається вже краще, але ще «все трохи болить». Вона показала коротке відео, як готує собі компот.

«Я вже вдома, почуваюся трохи краще, вже стою на ногах. Все ще трохи болить. І нема кому мені компот зварити, варю сама зараз», — розповіла Аліна.

Вона також поділилася, що в лікарні не гаяла часу та писала нові пісні і вже скоро випустить одну з композицій.

«За цей тиждень я накидала кілька пісень, досить приємних для вас, я сподіваюся. Чим ще було мені займатися, коли я лежала, як маленьке полінце?» — розповіла прихильникам Гросу.

Аліна останнім часом вже опинялася в лікарні. Тоді погане самопочуття вона списала на втому.

Також прихильники артистки переймаються, куди ж подівся її наречений, російський режисер та актор Роман Полянський.

Фото Іnstagram.com/alina_grosu

341

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гривні

Українцям у листопаді виплатять по 3 тисячі гривень: як їх отримати

Сонячне затемнення

У день сонячного затемнення трьом знакам зодіаку варто виявити стриманість: гороскоп на 25 жовтня 2022 року

Інцидент у Музеї мадам Тюссо у Лондоні

Чарльзу III заїхали в обличчя шоколадним тортом

Сонячне затемнення

Сонячне затемнення 25 жовтня 2022 року: чи побачать його українці і що не можна робити цього дня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту