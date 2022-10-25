Аліна Гросу виписалася з лікарні та розповіла, як почувається після операції

Співачка та акторка Аліна Гросу, яка пережила складну операцію, вже виписалася з лікарні та відновлюється вдома. Артистка розповіла в Інстаграм, що почувається вже краще, але ще «все трохи болить». Вона показала коротке відео, як готує собі компот.

«Я вже вдома, почуваюся трохи краще, вже стою на ногах. Все ще трохи болить. І нема кому мені компот зварити, варю сама зараз», — розповіла Аліна.

Вона також поділилася, що в лікарні не гаяла часу та писала нові пісні і вже скоро випустить одну з композицій.

«За цей тиждень я накидала кілька пісень, досить приємних для вас, я сподіваюся. Чим ще було мені займатися, коли я лежала, як маленьке полінце?» — розповіла прихильникам Гросу.

Аліна останнім часом вже опинялася в лікарні. Тоді погане самопочуття вона списала на втому.

Також прихильники артистки переймаються, куди ж подівся її наречений, російський режисер та актор Роман Полянський.

Фото Іnstagram.com/alina_grosu

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