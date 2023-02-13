Аліна Гросу показала результати лікування в індійській клініці

Популярна співачка та акторка Аліна Гросу, яка проходила лікування в клініці в Індії, розкрила подробиці про свій стан та показала наслідки відновлювальної терапії. Реабілітація під наглядом лікарів артистці знадобилася після операції в Україні.

Зірка розповіла, що курс тривав 21 день. Вона вживала необхідні ліки, дотримувала суворої дієти та режиму. Аліна каже, що відчуває зміни в організмі та подякувала персоналу за турботу.

«Я безмежно вдячна всій команді фахівців-лікарів з Індії. За те, що днями й ночами неймовірно піклувалися, дбали та ще й допомогли. Ціную!», — написала Гросу.

Також Аліна опублікувала світлину, показавши, як виглядала у день госпіталізації та у день виписки. Зірка зізналася, що почувається щасливою та ще й схудла на 5 кілограмів.

«Окрім того, що підтягнули моє тіло. Я ще й залишила тут п'ять з половиною кілограмів», — написала Гросу.

Нагадаємо, після розлучення з російським актором та режисером Романом Полянським Аліна Гросу поїхала до Америки. Стосунки з ним артистка назвала помилкою.

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