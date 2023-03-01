Можливе повернення снігопадів та двозначних морозів: синоптики розповіли про погоду у березні

Як і прогнозували синоптики, цього тижня відбувається плавний перехід до весни і тепла, незважаючи на потуги ворога і холодів.

«Втішає імпотентна злоба та безсильне бажання російських злочинців-агресорів занурити нас у хаос зимового холоду та темряви. Навіть атмосфера на нашому боці», — пише на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.

За її даними, сьогодні, 1 березня, в Україні очікується переважно суха погода, лише в Сумській, Харківській та Луганській областях можливий невеликий мокрий сніг.

Температура повітря протягом дня середи передбачається +2+5 градусів, у південній частині України та на Закарпатті +5+10 градусів.

У Києві початок календарної весни буде хмарним, але без якихось суттєвих опадів, вночі підмерзне до -3 градусів, вдень 1-го березня очікується +1+3 градуси.

Також експерт наводить діаграму початку весни, відмічаючи, що вона «спокійна, без відхилень, з незначними природніми коливаннями».

З Наталею Діденко згоден синоптик Ігор Кібальчич.

«Стрімкого потепління у березні не передбачається, а в середині місяця можливе повернення двозначних морозів та снігопади. Стійке підвищення температурного фону розпочнеться у третій декаді», — пише він.

Також експерт зазначає, що на території України середньомісячна температура повітря у березні розподілиться неоднорідно. У західних і північних областях ймовірно березень виявиться прохолодним з температурою нижче за норму на 0,5 — 1,5 °С, у центральних областях температурний фон буде відповідати нормі, а на півдні та сході країни — вищим за норму на 0,5 — 1,4 °С. У Криму буде на 2 — 3 °C тепліше за середні багаторічні показники.

У першій декаді місяця відчутних температурних гойдалок не передбачається — у нічний час незначні морози, а вдень температура стабільно вища за 0 °C.

У другій декаді можливі короткочасні вторгнення холоду з північного сходу по ультраполярній траєкторії внаслідок описаних вище процесів та зниження температури в нічний час нижче -10 °С (за винятком південних областей і Закарпаття).

Найтеплішою стане третя декада місяця в більшості областей країни, а в південній половині денна температура на кінець березня перевищуватиме +20 °С. Із цього моменту відновиться стійкий курс на весну.

Кількість опадів в цілому по країні очікується в межах норми з незначними коливаннями залежно від регіону, траєкторій переміщення циклонів і атмосферних фронтів. Сніговий покрив у південній половині та у Приазов'ї малоймовірний, але на решті території країни періодично буде присутній аж до початку третьої декади місяця. У високогір'ї Карпат очікується поступовий приріст снігу та збереження переважно від’ємних температур протягом усього березня.

Нагадаємо, раніше синоптик розповів, що нестійку погоду в Україні на початку березня може спричинити загострення циклонічної діяльності над країнами Балтії та Білоруссю, а також активізація атмосферних фронтів.

1025

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram