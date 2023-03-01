Прокинувся в наркодиспансері напівголий: у Львові пограбували воїна ЗСУ, який лікувався після поранення

У Львові група зловмисників пограбувала військового ЗСУ, який прибув на лікування після поранення на передовій у Донецькій області.

Деталі події розкрив сам постраждалий, записавши відео у ТікТок у групі «ЗСУ КОТИКИ».

28-річний захисник України вирішив оприлюднити ситуацію, щоб історія стала повчальною для інших, а також для того, щоб винні не уникли покарання за скоєний злочин.

Військовий з пораненням, отриманим на Донецькому напрямку 6 січня, був відправлений до львівського шпиталю для проходження лікування.

19 січня, коли в його готелі відключили світло, боєць у цивільному одязі вирішив прогулятися містом, і зайти до закладу «Хмільна вишня», щоб пропустити стаканчик, хоча насправді не повинен був так чинити.

«Я не мав права це робити, тому що я військовий, не на вихідних, не у відпустці… Цього військові не мають права робити. А я зробив», — наголошує воїн, визнаючи свою помилку, яка і призвела до сумної зустрічі з шахраями.

Біля закладу він познайомився з трьома молодими чоловіками та дівчиною, які здалися бійцю ввічливими та респектабельними. Компанія розговорилася, військовий розповів про себе та про лікування після поранення, почастував «вишнею». У хлопців з собою був свій алкоголь, яким вони поділились із новим знайомим.

Потім запропонували показати місто, влаштувати екскурсію, і всі разом вирушили на прогулянку.

«Я випив те, що вони мені додали… і вже хвилин через 10 не пам'ятав нічого. Наступного ранку, годині о п'ятій, я прокинувся в наркодиспансері, напівголий», — розказав постраждалий.

Як з'ясувалося, до закладу його привезла «швидка», а виявили непритомного військового співробітники патрульної поліції біля Личаківського ринку — без берців та куртки, в кишенях якої були військовий квиток, історія хвороби, навушники, телефон, гроші. На постраждалому була лише якась «бомжацька жилетка», а також ключі від номера в готелі.

За рекомендацією взводного боєць написав заяву про пограбування. Причому, зазначає військовий, поліція не хотіла приймати заяву, відправляючи від відділку до відділка, але в результаті все ж таки взяли документ.

Постраждалий вирішив самостійно зайнятися розслідуванням, і став відстежувати тих хлопців з компанії, переглядав камери спостереження біля місця їхньої зустрічі. Так йому вдалося знайти одного із шахраїв.

Чоловік заперечував, що стягнув речі та грошима військового, розповідав свої версії, а потім приніс у готельний номер куртку бійця з документами, заявивши, нібито він узяв їх на зберігання.

Боєць скрутив кривдника на ім'я Роман і самостійно доставив до поліції. З'ясувалося, що у затриманого багате кримінальне минуле, він уже притягувався за грабіж. Проте наступного дня 36-річного фігуранта відпустили, пояснивши, що доказів проти нього немає.

Потерпілий переконаний, що цей зловмисник «працює за такою схемою: заводить на Личаківський цвинтар, пригощає алкоголем з клофеліном, і потім грабує».

Телефон з цінними для воїна відео, знятими на фронті, поки що так і не вдалося повернути, хоча мобільник «засвітився» на місцевому ринку, проте потім слід від нього зник.

Водночас львівські правоохоронці повідомляють, що встановлюють обставини пограбування бійця ЗСУ та проводять досудове розслідування.

За інформацією поліції, було встановлено особу підозрюваного — ним виявився 36-річний львів'янин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності.



Про популярні схеми клофелінщиків читайте у матеріалі «ФАКТІВ».

840

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram