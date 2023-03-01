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Україна

Справа не лише у «Кинджалах»: Жданов попередив про небезпеку під час зльоту у білорусі МіГ-31

19:30 1 березня 2023
МІГ-31

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що Україна змушена оголошувати повітряну тривогу та розгортати системи ППО у бойову готовність, коли у Білорусі злітає МіГ-31, оскільки ворог може використовувати зліт для того, щоб в цей час завдати удар іншими ракетами.

Про це він сказав на своєму YouTube-каналі.

«Річ не тільки у ракеті „Кинджал“. От піднялись у повітря літаки МіГ-31, у росії бачать, що ми не вмикаємо повітряну тривогу і у цей момент роблять залп з „Іскандерів“ чи інших крилатих ракет. От наша ППО не у бойовій готовності, а ракети у цей час прилетіли. Це все відбувається у комплексі. А тому ми не можемо ігнорувати загрози. Бо цей МіГ-31 може бути для того, щоб відвернути увагу. І поки ми думаємо, вмикати ППО чи ні, на нас уже летить крилата ракета. У подальшому, коли в нас буде багатоешелонна система ППО, сподіваюсь, ми зможемо адекватно на це реагувати», — наголосив Олег Жданов.

Нагадаємо, у Білорусі останніми місяцями часто піднімаються у повітря російські літаки МіГ-31, які є носіями ракет «Кинджал». Через це в Україні оголошують повітряні тривоги.

Проте після завдання удару безпілотниками по аеродрому «Мачулищі» і пошкодження там російського літака-навідника ДРЛО А-50У, якого ворог використовував для координації ударів по об'єктах в Україні, загроза має знизитися.

Фото Вікіпедія

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