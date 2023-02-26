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Світ

Під Мінськом вибухи на військовому аеродромі: що відбувається

16:33 26 лютого 2023
Мачулищі

В Білорусі на аеродромі «Мачулищі», який відданий у розпорядження армії рф, пролунали вибухи. Про це повідомляє Telegram-канал BYPOL.

Аеродром розташований за 12 км від Мінська. Внаслідок двох вибухів пошкоджено російський військово-транспортний літак та снігоприбиральну техніку.

Біля аеродрому місцеві жителі бачили велику кількість військових та екіпажі ДАІ, які перевіряють усі автомобілі, що проїжджають.

Зазначимо, що «Мачулищі» — один із аеродромів, з якого злітають російські літаки. Також звідти піднімаються МіГ-31К, через які в Україні часто оголошують повітряну тривогу.

Нещодавно у російського МіГ-31К, який злетів із цього аеродрому, загорівся двигун. Місцеві мешканці навіть чули вибух. Літак був змушений здійснити екстрену посадку.

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