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Суспільство та люди

У Києві буде гучно: у двох районах столиці тестують нову систему оповіщення про надзвичайні ситуації

10:17 28 лютого 2023
Динамік

У Києві, де під час нещодавньої атаки ворожих дронів повітряна тривога тривала майже всю ніч, тестуватимуть оновлену систему оповіщення про надзвичайні ситуації.

Як повідомляють у КМДА, з 9 ранку 28 лютого і до вечора 1 березня у Деснянському та Дніпровському районах вмикатимуть гучні монотонні сигнальні звуки, голосові повідомлення про проведення тестування та гімн України.

Мешканців столиці просять врахувати цю інформацію та зберігати спокій під час проведення тестування — такі заходи необхідні, щоб покращити систему оповіщення.

До речі, Ізраїль золосився допомогти Україні у створенні системи раннього оповіщення про загрозу з повітря. Про це під час візиту до Києва повідомив міністр закордонних справ Держави Ізраїль Елі Коен.

Нагадаємо, що восени минулого року ДСНС тестувала систему оповіщення про загрози за допомоги мобільного зв`язку.

Фото Pixabay

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