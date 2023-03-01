Оце так покурив: чоловіка засудили до 6 років в'язниці за недопалок, кинутий у суху траву

Ковельський міськрайонний суд Волинської області визнав чоловіка винним у знищенні лісових масивів, про це йдеться у реєстрі вироків.

Обвинувачуваний — уродженець Торецька Донецької області, останні роки мешкав на Волині. 23 квітня 2020 року він, випасаючи овець на ділянці урочища, яке межує з лісовим масивом, підпалив гілля та суху траву. В результаті виникло загоряння, вогонь через сильний вітер розповсюдився на ліс. Було знищено 14,7 гектара дерев.

Під час судового розгляду з'ясувалось, що в обвинувачуваного вже були проблеми із законом. У 2021 році за крадіжку він отримав позбавлення волі на строк 3 роки. Проте його звільнили від покарання з іспитовим строком 3 роки, тож судимість була не знята та не погашена. Крім того, в період випробувального терміну чоловік вчинив новий умисний корисливий злочин проти власності: у жовтні 2022 року вкрав у знайомого мобільний телефон вартістю 2866,67 грн.

Дії підсудного кваліфіковані як знищення об'єктів рослинного світу, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 245 ККУ), і крадіжка, вчинена повторно, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 ККУ).

На судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. Він розповів, що під час випасання овець палив. Потім викинув недопалок на траву, а, оскільки був сильний вітер, виникла пожежа. Про вчинене щиро шкодував, просив суворо не карати.

Вирок служителів Феміди — позбавлення волі на 6 років. Термін відбування покарання рахуватимуть з 5 грудня 2022 року. Також палій повинен сплатити державі процесуальні витрати за проведення судової інженерно-екологічної експертизи в сумі 3755 грн 60 коп. та судової товарознавчої експертизи — 755 грн.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Тернопільській області, де не один раз виникали пожежі через безконтрольне спалювання місцевими мешканцями сміття, житель міста Шумськ отримав не лише штрафні санкції, а й термін за таке правопорушення.

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