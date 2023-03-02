Незалежність Південного Азербайджану. Як це допоможе перемозі України?

Безпрецедентна масова акція за незалежність від Ірану Південного Азербайджану з центром в місті Тебриз пройшла у регіоні днями.

Молодь, що належить до різних демократичних організацій обєдналася заради того, щоб активізувати рух за незалежність нової країни від режиму, повідомляє «Телеграф» з посиланням на телеграм-канал AZfront.

Вісім молодіжних демократичних організацій виступили єдиним фронтом, незважаючи на можливість бути покараними співробітниками Корпусу вартових ісламської революції та членами воєнізованого угруповання «Басидж». Слуги режиму не змогли ані зупинити, ані затримати жодного учасника акції.

Рух за незалежність Південного Азербайджану активізувався. Під носом у агентів КВІР та «Басидж» активісти розклеїли листовки із закликами до незалежності Південного Азербайджану.

Вісім організацій — Фронт національного визволення Південного Азербайджану; Азербайджанська

національна організація опору; Азербайджанський студентський рух; Партія незалежності Південного Азербайджану; Демократична Тюркська спілка Південного Азербайджану; Демократична партія Південного Азербайджану; Ліберально-демократична партія Південного Азербайджану та Партія Центру Азербайджану — взяли участь у акції за незалежність.

Листівки, зокрема, розмістили в будинках перед Тебрізським університетом та в самому кампусі. Саме молодь стала рушійною силою, котра може змусити регіон «прокинутися» та вимагати необхідних змін. Довгий час молоді азербайджанці Ірану найактивніше виступають проти державного устрою цього російського сировинного сателіта.

Спротив представників іранської влади цілком закономірний. Адже відділення регіону з 30-ма млн етнічних азербайджанців, які становлять приблизно 20% від усього населення країни, якщо не знищить, то суттєво послабить Іран. Це цілком відповідає інтересам України, чиї території рф обстрілює саме за допомогою іранських безпілотників. Вже не кажучи про те, що саме КВІР причетна до збиття літака комерційного рейсу МАУ — Boeing 737 над Тегераном 8 січня 2020-го року, коли загинули 176 безневинних людей.

Встановлення суверенітету Південного Азербайджану відповідає й інтересам держави Ізраїль, яка напряму зацікавлена у поваленні іранської диктатури. Адже вона теж потерпає від терористичних актів цієї ісламської республіки.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з главою МЗС Ізраїлю Коеном 16 лютого у Києві заявив, що обидві країни мають спільного ворога — Іран. Сторони домовилися про поглиблення співпраці у боротьбі проти Ірану на міжнародній арені.

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