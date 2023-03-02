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РосЗМІ повідомили про захоплення «українськими диверсантами» села на Брянщині: що відбувається

11:35 2 березня 2023
Кулемет

Схоже, справдилися прогнози щодо можливої провокації, про яку кілька тижнів тому попереджали в Оперативному командуванні «Північ». Повідомлялося, що українська розвідка зафіксувала рух колон у районі кордону з Чернігівською областю без знаків розпізнавання та окупантами, одягненими у піксель, схожий на форму ЗСУ.

А у четвер, 2 березня, російські паблики повідомили про проникнення на територію Брянської області до села Любечани якоїсь ДРГ, яка обстріляла автомобіль. Місцева влада стверджує, що загинув чоловік, а десятирічна дитина була поранена.

Також повідомляється, що деякі диверсанти взяли у заручники жителів села Сушани: «За попередніми даними, група з 50 озброєних людей із жовтими пов'язками зайшла на територію селища в Брянській області і взяла в заручники частину жителів. Інші змогли втекти, хтьось закрився у своїх будинках» . «База» стверджує, що у заручниках — як мінімум чоловік, жінка та двоє дітей.

Також повідомляється, що у Сушанах підірвано електропідстанцію та газову станцію, і що у районі «проникнення ДРГ» йде повноцінний бій.

Пізніше росЗМІ почали «плутатися у свідченнях». Так, прессекретарка губернатора області стверджувала, що «інформації про чисельність української ДРГ та заручників немає».

Нагадаємо, що нещодавно в росії заговорили про «українські провокації» у Придністров'ї. Влада Молдови у свою чергу зазначала, що заяви москви хибні.

Ілюстративне фото

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