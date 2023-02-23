До кордонів рухається колона техніки: в ЗСУ повідомили про можливі провокації ворога

Сили Оборони України попередили про високу імовірність провокації рф на півночі України. Про це говориться у повідомленні Оперативного Командування «Північ».

«Готують провокації. ОК „Північ“ повідомляє, що розвідка зафіксувала рух колон в районі кордону з Чернігівською областю без знаків розпізнавання та окупантами, одягненими у піксель, схожий на форму ЗСУ. Військові попереджають, що ворог може здійснити провокації на кордоні», — йдеться у повідомленні.

Також військові констатували той факт, що окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівщини з мінометів.

«З 07:50 до 08:45 повідомили про 9 прильотів, попередньо з міномету 120 мм, в районі н.п. Єліне. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило», — додали в ОК «Північ».

Як відомо, Чернігівська область межує на півночі з Гомельською областю Білорусі і з Брянською областю росії.

Нагадаємо, раніше українська розвідка доповідала також про підготовку росією теракту на АЕС у Білорусі з метою звинуватити Україну.

Фото kanaldom.tv/

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